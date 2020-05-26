2020-05-26T20:27:14+03:00
В мире

США подтвердили подготовку новых санкций против «Северного потока-2»

Новые санкции нашли одобрение всех партий, закон могут принять очень быстро
Ксения АНУФРИЕВА
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США подтвердили подготовку новых санкций против «Северного потока-2»США подтвердили подготовку новых санкций против «Северного потока-2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Штатов вести очередные санкции против строительства «Северного потока — 2». Дипломат в интервью изданию Handelsblatt подчеркнул, что несмотря на проходящую в стране избирательную кампанию и подготовку к выборам президента, принять закон о санкциях смогут очень быстро, ведь он был одобрен политиками.

- Новые санкции находят одобрение всех партий, - сообщил Ричард Гренелл, не уточняя, какие именно санкции намерены ввести США.

Американцы, таким образом, хотят предотвратить завершение строительства газопровода и помешать введению его в эксплуатацию.

Как ранее отмечал эксперт польской консалтинговой компании, после того, как судно России «Академик Черский» прибыло на место строительства трубопровода, помешать завершению проекта могут только санкции со стороны США. Однако «Северный поток — 2» столкнется и с другими трудностями. Например, Суд Европы отказался аннулировать действие Газовой директивы трубопровода, идущие из других стран Евросоюза.

Кроме того, депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию, которая позволит применить индивидуальные санкции в отношении россиян, уличенных в нарушении прав человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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