2020-05-26T22:18:22+03:00
Политика

Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в биолабораторию Лугара

Российские эксперты неоднократно выражали тревогу по поводу данного медцентра США
Ксения АНУФРИЕВА
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Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в биолабораторию ЛугараРоссия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в биолабораторию ЛугараФото: Сергей ЧЕРНЫХ
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Грузия до сих пор не ответила на давнюю ноту российских экспертов, которые просили разрешить им посещение биологической лаборатории имени Ричарда Лугара, в пригороде Тбилиси. Москва все еще ждет ответной реакции государства, говорится в заявлении министерства иностранных дел во вторник.

- Посещения лаборатории в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Предметно на нашу ноту не реагируют с июня 2019 года. Ждём официальной реакции Тбилиси, - заявили в ведомстве .

Специалисты отметили, что посещения Центра экспертами будет целесообразным только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса, в том числе в те, в которых располагается медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

- Это позволит обеспечить полную проверку лаборатории, а не стать частью очередной американской пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, которые проводят американские биологи, - заявили в МИД.

Россия также исходит из того, что визит должен проходить в двустороннем формате без подключения представителей других государств, что позволит экспертам сосредоточиться на анализе ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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