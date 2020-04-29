2020-04-29T23:43:54+03:00
В мире

США окружают Россию секретными биолабораториями, забросить нам новый вирус?

Американцы сосредоточили вокруг границ РФ сразу 33 «медцентра», где идут тайные биологические разработки. Пандемия коронавируса тоже началась в городе Ухане, где в военной лаборатории велись американо-китайские исследования вирусов...
Дмитрий СТЕШИН
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После распада СССР такие лаборатории стали расти в новообразованных республиках, как грибы. Фото с сайта Центра общественного здоровья, созданного американцами недалеко от ТбилисиПосле распада СССР такие лаборатории стали расти в новообразованных республиках, как грибы. Фото с сайта Центра общественного здоровья, созданного американцами недалеко от Тбилиси
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ПОСОЛЬСТВО ПРИЗНАЛОСЬ: ТАМ ХРАНЯТ И ИЗУЧАЮТ ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ

Скандал начался после того, как украинских оппозиционеров в Верховной Раде осенило в разгар пандемии задаться вопросом — а что делают в их стране сразу 15 сверхсекретных биолабораторий США? Не разрабатывают ли там вирусы, как в китайской лаборатории в Ухане? Провластным депутатам, возможно, этот вопрос тоже приходил в голову, но произнести вслух они его не посмели — как можно подозревать в нехорошем фактически новых хозяев Украины? За это можно хлебной депутатской корочки лишиться.

И вот лидер Оппозиционного блока Украины Виктор Медведчук уже пишет запрос в США — что делают у нас ваши биолаборатории - внимание - 4-й, предпоследней степени защиты, работающие только с человеческими патогенами?

Первый ответ был сенсационным — США впервые вообще признали, что да, такие биолаборатории есть, они работают по программе американского Минобороны (!) и изучают возбудители болезней. На сайте посольства появилось официальное заявление: «Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины».

Версию об угрозах населению от этих биолабораторий посольство США назвало «российской дезинформацией». Что после итогов китайско-американских исследований коронавируса в лаборатории в Ухани звучит, как издевательство. На прощание, американские дипломаты напомнили, что первый их «Международный научно-технический центр» - так невинно называются эти лаборатории, на Украине начал действовать еще с 1993 года.

Но не успели на Украине раскрыть в изумлении рты и переварить эту информацию, как посольство США сделало второй шаг. Еще более красноречивый. Оно свое заявление … стерло.

США впервые вообще признали, что на Украине биолаборатории есть и они работают по программе американского Минобороны Фото: REUTERS

США впервые вообще признали, что на Украине биолаборатории есть и они работают по программе американского МинобороныФото: REUTERS

Но его успели скопировать.

Так что же это за сверхсекретные биолаборатории США под боком у России?

Действительно, после распада СССР такие лаборатории стали расти в новообразованных республиках, как грибы. Чем они занимались, мало кого интересовало, пока в руки бывшего министра Госбезопасности Грузии не попали жуткие документы об исследованиях в подобной лаборатории США возле Тбилиси.

«ФАБРИКА СМЕРТИ»

Сейчас, Игорь Гиоргадзе живет в России, на правах политического беженца. По его словам, договариваться о создании биолаборатории в Грузии американцы начали ещё при Шеварднадзе, в начале 2000-х годов. А строили и открывали странную лабораторию, деятельность которой удалось «засветить», при Саакашвили, в 2003-11 годах. Лаборатория расположена в новеньком, суперсовременном здании в поселке Алексеевка, на территории бывшей советской военной базы. До Тбилиси рукой подать – всего 17 километров. Официально там «лечат гепатит С» и называется это заведение «Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара».

В 2018 году, Гиоргадзе передали жутковатые документы из этой лаборатории. Например, реестр погибших во время исследований. Декабрь 2015 года – 30 погибших за месяц, 24 человека погибли за один день. Апрель 2016 – 30 погибших, август – 16 погибших. В графе «причина смерти» - «не установлена». Фамилии погибших неизвестны – врачебная тайна. Какая-то «фабрика смерти»…

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара Фото: Дарья АСЛАМОВА

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда ЛугараФото: Дарья АСЛАМОВА

А на сайте лаборатории, в открытом доступе висели патенты на ««беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных насекомых» или «боеприпас с токсичным содержанием для проведения диверсионных операций».

Заказчиком исследований «лаборатории Лугара» в документах значилась фирма «Gilead», один из ее учредителей – экс-министр обороны США Дональд Рамсфельд.

Разумеется, Гиоргадзе обнародовал эту информацию. И тогда тоже начался скандал. Но скандалы в сегодняшнем мире живут недолго, про эту историю все подзабыли. Но спустя два года случилась всемирная пандемия до сих пор толком не исследованного вируса. Поэтому, спецкор «КП» и связался с экс-министром Госбезопасности Грузии. История заиграла новыми красками:

- Игорь Пантелеймонович, была ли какая-то официальная и политическая реакция на ваше расследование? Внутри Грузии, на Западе, в России?

- Когда я получил документы по этой лаборатории, весь смысл моего обращения к мировому сообществу заключался в том, чтобы обезопасить своих земляков. Я достиг цели. Нынешнее правительство Грузии отличается от того же правительства Шеварднадзе, с которым американцы вели переговоры о создании лаборатории. Про режим Саакашвили я и не говорю. Сегодня лаборатория Лугара полностью перешла на финансирование Минздрава Грузии, у меня уже нет оснований считать, что там продолжают эксперименты, которые могут нанести вред моим землякам.

Лаборатория расположена в новеньком, суперсовременном здании в поселке Алексеевка Фото: Дарья АСЛАМОВА

Лаборатория расположена в новеньком, суперсовременном здании в поселке АлексеевкаФото: Дарья АСЛАМОВА

- А Запад как отреагировал?

- Была официальная реакция от Минобороны США – «мы не в курсе, о чем речь, какая-то ерунда, к нам это не относится». Ответ на уровне «я не я и лошадь не моя». Хотя я представлял документы, из которых следовало, что проект лаборатории – задумка как раз американского Минобороны. Инициатором и заказчиком исследований выступило «Агентство по уменьшению угрозы США», а раньше оно называлось «Агентство специального оружия». Вдумайтесь в название.

В России отреагировали военные и дипломаты, думаю, все вместе повлияло на ситуацию с лабораторией.

Сейчас, Игорь Гиоргадзе живет в России, на правах политического беженца Фото: ТАСС

Сейчас, Игорь Гиоргадзе живет в России, на правах политического беженцаФото: ТАСС

ТРОПОЙ МИГРАНТОВ

Сложно сказать, удалось ли с помощью «засветки» перепрофилировать грузинскую лабораторию, поставить ее на «мирные рельсы». Я лично в это не верю – никто официально не расторгал договора о сотрудничестве, а вложено было в «лабораторию Лугара» десятки миллионов долларов. «Агентство по сокращению угрозы» не из пугливых и не обращая внимания на скандалы продолжило свою работу в сопредельных странах – Узбекистане и Украине. По странному совпадению, именно из этих стран в Россию идет основной поток гастарбайтеров.

В Узбекистане работа началась по привычной схеме. Развал СССР, заключение договора «о ликвидации угрозы биологического и химического оружия» между США и Узбекистаном. В 2004 – совместная работа по «созданию эффективного контроля за распространением инфекционных заболеваний». Партнер все тот же «Агентство по сокращению угрозы» (DTRA). В 2007 году первая совместная лаборатория открывается прямо в Ташкенте. Вообще тяга этих «исследователей» к столицам постсоветских государств настораживает всех, кроме местных чиновников и силовиков. К 2020 году Узбекистан уже покрыт сетью лабораторий и исследовательских центров США: в городах Андижан, Бухара, Денау, Карши, Нукус, Ургенч, Самарканд и Фергана...

При такой плотности биологических центров, пекущихся о безопасности, с 2011 года Узбекистан пережил несколько странных эпидемий, причем заболевания остались «неизвестны». Август 2011-го - 70 человек заболели под Ташкентом. 2012 год – снова «неизвестное» заболевание, неизвестно и число пострадавших – «несколько десятков». 2017 год, опять Ташкент, эпидемия детской «ветряной оспы», но заболевшие – почему-то взрослые. 2019 год – 279 заболеваний корью, хотя в 2018-м ВОЗ официально признала, что Узбекистан избавился от этой болезни.

Любопытное совпадение.

А обеспокоенность украинских оппозиционных депутатов, заметивших странные лаборатории, вызвала не только нынешняя пандемия коронавируса, но и локальные вспышки труднодиагностируемых, непонятных заболеваний последних лет. Например, в 2016 году, сразу 20 украинских военнослужащих умерли от вируса похожего на грипп. Еще 200 человек было госпитализировано. Случилось это в Харькове, где находится одна из лабораторий, финансируемая «Агентством по сокращению угрозы». А были еще вспышки гепатита А в Одессе, Запорожье и опять в Харькове. В 2017 году на Украине случились вспышка ботулизма и как специально, вакцину от этого крайне редкого заболевания перестали закупать еще в 2014 году. По мнению депутатов Рады, таким образом просто «организовали» биоматериал для исследований.

Часть финансовых данных по контрактам украинских лабораторий с американским «Агентством» находится в открытом доступе и суммы поражают. На Украине финансирование лабораторий обошлось «Агентству» в $200 миллионов за 5-летний контракт.

РЕПЕТИЦИЯ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ — БИОЛОГИЧЕСКОЙ

У садоводов и агрономов есть такой понятный термин «районированные сорта». Несложно догадаться, почему биолаборатории США жмутся к границам России. Им для исследований нужен местный материал. Но вот зачем? Неужели, кто-то в здравом уме способен развязать биологическую войну? Логика говорит – да. Тотальную, вряд ли, а локальную – вполне. И я задал Игорю Гиоргадзе мучивший меня вопрос, который задавать-то особо некому:

- Есть ли здравый смысл в таком предположении, что этот пояс лабораторий - подготовка к войне, которая будет проходить в невиданных, неизвестных доселе формах? Вирусы будут использованы для дестабилизации страны, подрыва ее экономики и смены власти. Вот, как успешно использовалась идея и технология «цветных революций». Государство вроде бы и не рухнуло, а власть поменялась радикально…

- Я считаю, что Третья мировая началась сразу же после Второй, - ответил Гиоргадзе. - В 1991 году первая цель Третьей мировой была достигнута, СССР они развалили, победу отпраздновали. Но война продолжается, только уже против России. И война эта меняет свои формы. Анализируя сегодняшние события, замечу, что даже если специально не планировалось распространение этого вируса, то использовать пандемию в своих тактических и стратегических планах оказалось реально. Уже используют. Тем более, у США сейчас появился второй враг – Китай. По расчетам самих американцев, после 2035 года, США уже не смогут догнать Китай экономически. Поэтому можно рассматривать пандемию, как один из сценариев Третьей мировой войны, пролог или репетицию – отбрасывать эту версию нельзя. Посмотрите, что случилось с миром из-за какого-то вируса. Не было ни ядерных бомбардировок, ни танковых атак, ни даже «цветных революций», а сколько экономик выведено из строя и сколько людей пострадало?

СПРАВКА "КП"

Где еще на постсоветском пространстве работают американские биолаборатории? Украина: Киев, Одесса, Херсон, Тернополь, Ужгород, Винница, Харьков, Днепропетровск - 2 лаборатории, Львов – 3 лаборатории.

Узбекистан: Андижан, Бухара, Денау, Карши, Нукус, Ургенч, Самарканд, Фергана.

Армения: Ереван, Гюмри, Ирджеван.

Казахстан: Алма-Ата, Нурсултан.

Таджикистан: Душанбе, Вахдат.

Азербайджан: Баку.

Киргизия: Бишкек.

Молдавия: Кишинев.

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- Знаете, что такое «красная пятница» в печально знаменитой Глданской тюрьме? Ты идешь через строй спецназовцев, которые бьют тебя ногами и битами. Потом доходишь до мордатого начальника, весь окровавленный, и он тебя спрашивает: «Ну, что, признаешь свою вину? Будешь говорить?» Я не признал. За себя я не боялся, только за свою семью, но ее успели спрятать мои друзья. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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