Трамп обвинил Twitter в "полном удушении свободы слова"

27 Май 2020 2020-05-27T04:05:38+03:00

Президент пригрозил, что не допустит, чтобы подобное происходило

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Американский президент Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в президентские выборы страны и подавлении свободы слова.

- Теперь Twitter вмешивается в президентские выборы государства 2020 года. Они считают, мои слова о голосовании по почте, которое может привести к обширной коррупции и фальсификации документов, не соответствуют действительности, - написал американский лидер в посте в Twitter.

Глава Соединенных Штатов уверен, что сеть основывается на проверке фактов, сделанной "фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon". Также он заявил, что Twitter такими действиями "полностью душит свободу слова" людей.

Президент пригрозил, что не допустит, чтобы подобное происходило снова.

Сайт kp.ru писал, что Twitter впервые отметил твит Трампа знаком недостоверности. По двумя его постами появился восклицательный знак, обведенный в круг. Это специальный предупреждающий пользователей символ, который, если на него кликнуть, перенаправляет читателей на страницу с разъяснениям. В них объясняется, почему Трамп якобы написал недостоверную информацию о выборах с использованием почты.

ИСТОЧНИК KP.RU