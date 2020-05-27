Оператор "Северного потока - 2" назвал дискриминацией угрозы США санкциями

27 Май 2020 2020-05-27T08:07:03+03:00

Посол США в ФРГ сообщил об обсуждении новых санкций против "Северного потока-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В компании Nord Stream 2 AG, операторе газопровода "Северный поток - 2", считают, что все угрозы санкциями - незаконная дискриминация европейских компаний, а скорейшее завершение трубопровода отвечает интересам энергетической безопасности Европы и европейских потребителей, а также конкурентоспособности Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Он также отметил, что Nord Stream 2 не спекулирует возможностью санкций по отношению к другим странам.

- Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний, - приводит ТАСС слова Мюллера.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Штатов вести очередные санкции против строительства "Северного потока — 2". Дипломат подчеркнул, что несмотря на проходящую в стране избирательную кампанию и подготовку к выборам президента, принять закон о санкциях смогут очень быстро, ведь он был одобрен политиками.

При этом на заявление Гренелла, который скоро заканчивает работу в Берлине, ответил критикой представитель министра экономики и энергетики Германии Петера Штайнмайера.

- Когда пандемия коронавируса подвергает страны во всем мире тяжелому давлению, это не время накручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстерриториальными, то есть нарушающими международное право санкциями, - заявили в Берлине.

Напомним, газопровод "Северный поток — 2" включает в себя две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он тянется от российского побережья через Балтийское море до Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU