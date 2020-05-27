2020-05-27T11:21:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни

Глава Роспотребнадзора считает, что спешка может испортить результаты, достигнутые общими усилиями
Александр ГАМОВАся КУЗНЕЦОВА
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Анна Попова сообщила, что в вопросе снятия ограничений нельзя торопитьсяАнна Попова сообщила, что в вопросе снятия ограничений нельзя торопитьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве начали постепенно расширять список предприятий, которые возобновляют работу после ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала в интервью KP.RU возвращаться к обычной жизни столицы постепенно, поскольку любая неосторожность помешает удержать успех в борьбе с коронавирусом.

- Теперь перечень функционирующих предприятий начинаем потихоньку расширять, медленно и постепенно возвращаться к нормальной жизни. Но давайте не будем спешить, забегать вперед, будем идти маленькими шагами. Сейчас надо быть очень аккуратными и осторожными, чтобы тот успех, которого мы в результате общих усилий, общих страданий сегодня достигли, удержать. Торопиться надо медленно, - отметила Анна Попова.

Напомним, сегодня, 27 мая, Попова сообщила, что Москва готова к первому и ко второму этапу выхода из режима ограничений.

ИНТЕРВЬЮ

Анна Попова, главный санитарный врач России, - о борьбе с пандемией: Мы выиграли время. Теперь важно удержать результат

Руководитель Роспотребнадзора ответила на вопросы обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гамова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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