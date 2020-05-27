Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни
В Москве начали постепенно расширять список предприятий, которые возобновляют работу после ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала в интервью KP.RU возвращаться к обычной жизни столицы постепенно, поскольку любая неосторожность помешает удержать успех в борьбе с коронавирусом.
- Теперь перечень функционирующих предприятий начинаем потихоньку расширять, медленно и постепенно возвращаться к нормальной жизни. Но давайте не будем спешить, забегать вперед, будем идти маленькими шагами. Сейчас надо быть очень аккуратными и осторожными, чтобы тот успех, которого мы в результате общих усилий, общих страданий сегодня достигли, удержать. Торопиться надо медленно, - отметила Анна Попова.
Напомним, сегодня, 27 мая, Попова сообщила, что Москва готова к первому и ко второму этапу выхода из режима ограничений.
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