Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни

27 Май 2020 2020-05-27T11:21:13+03:00

Анна Попова сообщила, что в вопросе снятия ограничений нельзя торопиться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве начали постепенно расширять список предприятий, которые возобновляют работу после ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала в интервью KP.RU возвращаться к обычной жизни столицы постепенно, поскольку любая неосторожность помешает удержать успех в борьбе с коронавирусом.

- Теперь перечень функционирующих предприятий начинаем потихоньку расширять, медленно и постепенно возвращаться к нормальной жизни. Но давайте не будем спешить, забегать вперед, будем идти маленькими шагами. Сейчас надо быть очень аккуратными и осторожными, чтобы тот успех, которого мы в результате общих усилий, общих страданий сегодня достигли, удержать. Торопиться надо медленно, - отметила Анна Попова.

Напомним, сегодня, 27 мая, Попова сообщила, что Москва готова к первому и ко второму этапу выхода из режима ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU