Больше половины россиян планируют попасть на море этим летом

27 Май 2020 2020-05-27T12:42:14+03:00

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С новостями о снятии ограничений по коронавирусу у многих появилась надежда, что в этом году удастся попасть на море. 61 процент участников опроса на сайте стопкоронавирус.рф заявили, что надеются добраться до теплого моря.

Еще 38% респондентов планируют осмотреть «нетронутую природу России», а 29% мечтают посетить новые города.

Городские события, картинные галереи, храмы и музеи готовы посетить 24% отпускников.

Всего в опросе приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала стопкоронавирус.рф.

В Ассоциации туроператоров России уверены, что туристический сезон в этом году состоится, хотя и по новым правилам. Выезжать за границу россиянам не рекомендуют, а вот отправиться на отечественное море или в горы – вполне возможно, пишет газета "Известия".

В Ростуризме напомнили россиянам, что отправляясь на отдых за рубеж, человек берет все риски на себя. В случае второй волны COVID-19 у туристов могут появиться трудности при возвращении домой.

К тому же, в случае заболевания россиянина ждут огромные траты на лечение в чужой стране, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU