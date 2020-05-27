2020-05-27T12:42:14+03:00
Общество

Больше половины россиян планируют попасть на море этим летом

61% готовятся отправиться на российское побережье
Елена АКИМОВА
Поделиться:
61% россиян мечтают этим летом попасть на море61% россиян мечтают этим летом попасть на мореФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С новостями о снятии ограничений по коронавирусу у многих появилась надежда, что в этом году удастся попасть на море. 61 процент участников опроса на сайте стопкоронавирус.рф заявили, что надеются добраться до теплого моря.

Еще 38% респондентов планируют осмотреть «нетронутую природу России», а 29% мечтают посетить новые города.

Городские события, картинные галереи, храмы и музеи готовы посетить 24% отпускников.

Всего в опросе приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала стопкоронавирус.рф.

В Ассоциации туроператоров России уверены, что туристический сезон в этом году состоится, хотя и по новым правилам. Выезжать за границу россиянам не рекомендуют, а вот отправиться на отечественное море или в горы – вполне возможно, пишет газета "Известия".

В Ростуризме напомнили россиянам, что отправляясь на отдых за рубеж, человек берет все риски на себя. В случае второй волны COVID-19 у туристов могут появиться трудности при возвращении домой.

К тому же, в случае заболевания россиянина ждут огромные траты на лечение в чужой стране, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анна Кузнецова предложила расширить выплаты в 10 тысяч на семьи с детьми 16-17 лет
Больше половины россиян планируют попасть на море этим летом
Королева Великобритании разрешила премьеру Джонсону бегать в садах Букингемского дворца
Собака три месяца ждала в больнице хозяина, погибшего от коронавируса
На отдых в Грузию можно будет отправиться только со справкой об отсутствии «ковида»
Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35
Президент Абхазии приедет на Парад Победы в Москву
СК просит ареста тренера Владимира Осии
В Роспотребнадзоре предложили поставить в магазинах умывальники с мылом
Попова рассказала, при каком условии коронавирус удастся победить к лету
Врач рассказал, кому грозит инсульт при коронавирусе
Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни
Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года
Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»
Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция
Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений