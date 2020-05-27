Кремль: День Парада Победы вероятно будет выходным

27 Май 2020 2020-05-27T15:05:49+03:00

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В Кремле сообщили, что Парад победы в Москве "с большой долей вероятности" будет выходным днем.

Торжества, посвященные 75-летию Победы, должны были пройти 9 мая. Но из-за пандемии коронавируса, массовые мероприятия отменили. Президент пообещал, что Парад Победы в этом году будет, на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу он назвал дату -24 июля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение по тому, будет ли 24 июня (среда) выходным днем, пока не принято, но вероятно, день действительно объявят нерабочим.

Один из первых иностранных лидеров, кто подтвердил участие в московском Параде, стал президент Абхазии Аслан Бжания. Другим почетным гостям, в том числе из Европы, тоже направили повторные приглашения на праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU