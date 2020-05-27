2020-05-27T15:47:05+03:00
В мире

Во Франции запретили "лекарство Трампа" от коронавируса из-за сердечной токсичности

До этого в ВОЗ приостановили испытания гидроксихлорохин, тоже "из-за проблем безопасности"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во Франции запретили лечить пациентов препаратом гидроксихлорохин из-за рисков возникновения осложнений. Этот тот самый препарат, который "рекламировал" Трамп как средство, которое уберегает его от заражения коронавирусом. Гидроксихлорохин назначит президенту США его личный врач. Ведь Трамп отказывается использовать другие, более безопасные средства защиты, например, маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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