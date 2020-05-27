Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин признал, что московские власти действовали на опережение в ситуации с коронавирусом. Благодаря чему удалось избежать взрывного увеличения числа пациентов.
- Ваша работа и работа вашей команды была ответственная, целенаправленная, взвешенная, каждый шаг продумывался. То, что в Москве создан такой задел - это важное достижение. Ситуация в Москве действительно стабилизируется, как и по всей стране,- сказал 27 мая президент после того, как заслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина.
В последние недели ситуация с заболеваемостью в Москве меняется - выписывается больше людей, чем поступает. Коэффициент распространения болезни - меньше единицы, это значит, что один инфицированный не всегда заражает даже одного человека.
Сергей Собянин доложил президенту, что Москва готова к репетициям, а затем и к проведению Парада Победы.
Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова.
ИСТОЧНИК KP.RU