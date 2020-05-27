2020-05-27T16:38:58+03:00
Общество

Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом

Президент 27 мая заслушал доклад мэра Москвы о снятии коронавирусных ограничений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин высоко оценил работу властей Москвы в период пандемииВладимир Путин высоко оценил работу властей Москвы в период пандемииФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин признал, что московские власти действовали на опережение в ситуации с коронавирусом. Благодаря чему удалось избежать взрывного увеличения числа пациентов.

- Ваша работа и работа вашей команды была ответственная, целенаправленная, взвешенная, каждый шаг продумывался. То, что в Москве создан такой задел - это важное достижение. Ситуация в Москве действительно стабилизируется, как и по всей стране,- сказал 27 мая президент после того, как заслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина.

В последние недели ситуация с заболеваемостью в Москве меняется - выписывается больше людей, чем поступает. Коэффициент распространения болезни - меньше единицы, это значит, что один инфицированный не всегда заражает даже одного человека.

Сергей Собянин доложил президенту, что Москва готова к репетициям, а затем и к проведению Парада Победы.

Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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