Минздрав рассказал, как определить первоначальную причину смерти пациентов с коронавирусом
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по определению первоначальной причины смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
«В нашей стране, в отличие от большинства других, тела более 98% умерших подвергаются патологоанатомическому исследованию, что позволяет нам оценить истинное влияние COVID-19 на смертность: более детально изучить патогенез и влияние тех или иных факторов на причины смерти», - пояснил один из разработчиков документа главный внештатный патологоанатом Минздрава России, академик РАН Георгий Франк.
В принятых рекомендациях отмечается, что при летальном исходе в посмертном заключительном клиническом диагнозе основное заболевание, как правило, выбирается в качестве первоначальной причины смерти.
Ведомство рекомендует при выборе основного заболевания в случаях, связанных с коронавирусом и при наличии нескольких заболеваний, помнить, что в соответствии с правилом МВ1 в качестве основного должно быть выбрано более тяжелое состояние.
Кроме того, как писал сайт kp.ru, Минздрав рекомендует не включать в статистику случай коронавируса при отсутствии жалоб. Состояние предлагают оценивать как «носительство»
ИСТОЧНИК KP.RU
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