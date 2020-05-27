2020-05-27T16:23:56+03:00
Общество

Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве

Мэр предложил составить график
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самое важное для наших граждан - возможность выйти из дома, прогуляться на улице, в паркеСамое важное для наших граждан - возможность выйти из дома, прогуляться на улице, в паркеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будут снимать ограничения в столице в связи со снижением числа инфицированных. С 12 мая в столице возобновили работу промышленные предприятия, стройки, но жители больше всего ждали, когда им снова разрешат гулять по городу.

- Самое важное для наших граждан - возможность выйти из дома, прогуляться на улице, в парке. Это самое непростое решение. Предлагаем сделать это в тестовом режиме и составить график, когда жители домов могут выходить на прогулки,- сказал Собянин на совещании с президентом Путиным.

Графики будут составлять для каждого дома. Вероятно, обязанность ляжет на руководство ТСЖ или управляющую компанию. Изменения вступят в силу с 1 июня, также как и открытие непродовольственных магазинов, химчисток, ремонтных мастерских - все это откроют в первый день лета.

В Москве снижается число новых случаев заражения и растет число вылечившихся. На протяжении многих дней коэффициент распространения коронавируса (сколько человек в среднем заражает один инфицированный) ниже единицы. Таких результатов удалось достичь благодаря "жестким мерам", сказал градоначальник.

Затронули тему подготовки к Параду Победы, который пройдет 24 июня. Собянин сообщил, что к репетициям и проведению торжеств Москва полностью готова.

Президент в свою очередь похвалил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом и попросил Собянина направить в регионы московские бригады врачей.

Сергей Собянин предложил ввести прогулки по графику в Москве с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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