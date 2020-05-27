27 Май 2020 2020-05-27T20:48:33+03:00

Маска станет обязательной во время прогулок и занятий спортом

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В Москве с 1 июня ужесточают масочный режим: на улице маска нужна всегда, а в помещении - маска и перчатки.

С этого дня выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все москвичи обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Кроме того, на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо использовать перчатки.

Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на MOS RU, интернет-портале «Яндекс». Для прогулок откроются парки и велопрокат

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ИСТОЧНИК KP.RU