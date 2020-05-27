Илон Маск признался, что не мечтал об отправлении на его ракете астронавтов в космос

27 Май 2020 2020-05-27T23:16:09+03:00

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Основатель компании SpaceX Илон Маск признался, что даже не мечтал, что на его ракете и космическом корабле будут отправлять астронавтов в космос.

По его словам, это подобно тому, как сбывается мечта, причем не только для него лично, но и для всех сотрудников компании.

- На самом деле я даже не представлял, что что-то подобное может случится. Когда я основал SpaceX в 2002 году, я не думал, что такое произойдет, - рассказал Маск в эфире НАСА-ТВ.

Также он добавил, что если бы ему 18 лет назад сказали, что он буду стоять с администратором НАСА и встречаться с астронавтами, то подумал бы: "Слушай, не знаю, о чем ты говоришь, но это никак не может быть правдой".

Напомним, что 27 мая американские астронавты отправятся на Международную космическую станцию. Такое событие произойдет впервые за 9 лет. Известно, что туда их доставит туда не российский "Союз", а корабль Crew Dragon компании SpaceX. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию начала полета, так что зрители смогут увидеть пуск в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU