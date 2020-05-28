28 Май 2020 2020-05-28T00:06:16+03:00

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, зачем России высадка на Луну и назвал запланированную дату проведения испытания сверхтяжелой ракеты.

По его словам, на спутник Земли планируют отправить только "своих космонавтов".

- Испытание нашей сверхтяжелой ракеты планируется на 2028 год. Но не для того, чтобы покорять Луну, а чтобы использовать ее в качестве космического полигона. Там будет происходить отработка технологий, которые нам понадобятся для работы по другим небесным телам, - объяснил Рогозин в эфире "Соловьев Live".

Ранее сайт kp.ru писал, что руководитель корпорации заявлял, что к 2030 году Россия намерена осуществить высадку человека на Луну человека, а пилотируемый полет к спутнику пройдет в 2029 году.

Согласно прогнозу Рогозина относительно сроков существования Международной космической станции, она сможет проработает на орбите ориентировочно до 2030 года.

Space X на МКС / Новая эра в космонавтике? / Что происходит у нас? / Дмитрий Рогозин / Соловьёв LIVE. Владимир Соловьёв вновь выходит в просторы YouTube с новым выпуском Соловьёв LIVE . В новом выпуске поговорим о космосе с главным человеком в российской космонавтике. У нас на связи глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

ИСТОЧНИК KP.RU