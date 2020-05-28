Обозначены сроки существования МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обозначил сроки существования Международной космической станции на орбите.
По его словам, продолжить работу космонавты разных стран смогут на МКС еще 7-10 лет, ориентировочно до 2030 года.
- Рано или поздно возникает усталость конструкции, усталость металла, - отметил руководитель корпорации. При этом уже сейчас Россия начала работы по строительству новой орбитальной станции.
К слову, уже в запасе есть два специальных модуля. Один из них является узловым, другой - энергетический, способный обеспечить новую станцию питанием. В дальнейшем к ней намерены нарастить еще несколько модулей.
Ранее сайт kp.ru писал, зачем России необходима высадка на Луну. По словам Рогозина, наша страна не намерена покорять земной спутник, а лишь хочет проводить отработку технологий, которые потребуются для работы по другим небесным телам.
Напомним, что работы по созданию действующей Международной космической станции начались еще в 1993 году, а к ее строительству на околоземной орбите приступили 20 ноября 1998 года.
ИСТОЧНИК KP.RU