2020-05-28T00:35:30+03:00
Наука

Обозначены сроки существования МКС

Глава Роскосмоса рассказал, сколько еще "проживет" станция на орбите
Юлия КЕКОВА
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Обозначены сроки существования МКСОбозначены сроки существования МКСФото: EAST NEWS
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обозначил сроки существования Международной космической станции на орбите.

По его словам, продолжить работу космонавты разных стран смогут на МКС еще 7-10 лет, ориентировочно до 2030 года.

- Рано или поздно возникает усталость конструкции, усталость металла, - отметил руководитель корпорации. При этом уже сейчас Россия начала работы по строительству новой орбитальной станции.

К слову, уже в запасе есть два специальных модуля. Один из них является узловым, другой - энергетический, способный обеспечить новую станцию питанием. В дальнейшем к ней намерены нарастить еще несколько модулей.

Ранее сайт kp.ru писал, зачем России необходима высадка на Луну. По словам Рогозина, наша страна не намерена покорять земной спутник, а лишь хочет проводить отработку технологий, которые потребуются для работы по другим небесным телам.

Напомним, что работы по созданию действующей Международной космической станции начались еще в 1993 году, а к ее строительству на околоземной орбите приступили 20 ноября 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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