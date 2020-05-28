2020-05-28T06:09:11+03:00
В мире

Власти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страны

На такую программу государство намерено выделить 1,35 триллиона иен (около 660 миллиардов рублей)
Юлия КЕКОВА
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Власти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страныВласти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страныФото: Иван ВИСЛОВ
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Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов. Их сумма будет составлять 185 долларов (около13 тысяч рублей). Причем такие выплаты власти страны готовы осуществлять в течение каждого дня прибывания отдыхающих в государстве.

Таким образом, власти хотят помочь пострадавшей из-за пандемии коронавирусной инфекции туристической сфере, пишет Mirror.

Выплаты, по мнению властей, должны помочь путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах, а вот траты на перелет покрываться не будут.

На такую программу государство намерено выделить 1,35 триллиона иен (около 660 миллиардов рублей). Предложенная инициатива должна начать действовать в конце июля 2020 года.

- Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель напрямую или с помощью японских туристических агентств, - пишет издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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