Власти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страны

28 Май 2020 2020-05-28T06:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов. Их сумма будет составлять 185 долларов (около13 тысяч рублей). Причем такие выплаты власти страны готовы осуществлять в течение каждого дня прибывания отдыхающих в государстве.

Таким образом, власти хотят помочь пострадавшей из-за пандемии коронавирусной инфекции туристической сфере, пишет Mirror.

Выплаты, по мнению властей, должны помочь путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах, а вот траты на перелет покрываться не будут.

На такую программу государство намерено выделить 1,35 триллиона иен (около 660 миллиардов рублей). Предложенная инициатива должна начать действовать в конце июля 2020 года.

- Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель напрямую или с помощью японских туристических агентств, - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где и как будем проводить отпуск в 2020-м году: ответы на главные вопросы об отдыхе

Пандемия пандемией, а лето никто не отменял. Ждут ли туристов на российских курортах? А может, есть шанс слетать за границу? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU