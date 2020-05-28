Власти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страны
Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов. Их сумма будет составлять 185 долларов (около13 тысяч рублей). Причем такие выплаты власти страны готовы осуществлять в течение каждого дня прибывания отдыхающих в государстве.
Таким образом, власти хотят помочь пострадавшей из-за пандемии коронавирусной инфекции туристической сфере, пишет Mirror.
Выплаты, по мнению властей, должны помочь путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах, а вот траты на перелет покрываться не будут.
На такую программу государство намерено выделить 1,35 триллиона иен (около 660 миллиардов рублей). Предложенная инициатива должна начать действовать в конце июля 2020 года.
- Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель напрямую или с помощью японских туристических агентств, - пишет издание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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