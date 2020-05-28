Астронавты вернулись на карантин после отмены запуска Crew Dragon

28 Май 2020 2020-05-28T08:01:45+03:00

Астронавты Хёрли и Бенкен покинули корабль Crew Dragon после переноса его запуска к МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Астронавты NASA Даглас Херли и Роберт Бенкен вернулись на карантин после того, как отложили первый в истории запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании Илона Маска на Международную космическую станцию.

Оба астронавта сдали тест на коронавирус и провели с 20 мая карантин на космодроме.

Напомним, запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon перенесли за 17 минут до запланированного старта из-за неподходящих погодных условий.

Он должен был состояться 27 мая в 23:33 по мск и стать первым с 2011 года полётом астронавтов с территории США. Теперь запуск запланирован на 15:22 30 мая (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Стыковка с МКС намечена на 31 мая. Корабль Crew Dragon выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

ИСТОЧНИК KP.RU