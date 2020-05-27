2020-05-27T23:37:34+03:00
В мире

Первый в истории запуск Crew Dragon с астронавтами перенесли на 30 мая

Причиной отмены полета стало ухудшение погоды
Юлия КЕКОВА
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Запуск Crew Dragon перенесенЗапуск Crew Dragon перенесенФото: EAST NEWS
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Первый в истории запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами на Международную космическую станцию, назначенный на 27 мая, до старта которого оставалось менее 20 минут отложили.

Сообщается, что причиной переноса стало изменение погоды. Новая попытка запуска теперь назначена на 30 мая. В 03:22 по времени Восточного побережья США (10:22 мск) должен произойти старт с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Стыковка с МКС намечена на 31 мая. Об этом сообщил корреспондент телекомпании CNN.

Напомним, что 27 мая американские астронавты впервые за 9 лет должны были отправятся на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле. Доставить на орбиту космонавтов предстояло Crew Dragon компании SpaceX, создателем которой является Илон Маск.

Ранее он признался, что даже не мог мечтать об отправлении на его ракете астронавтов в космос. Однако пока его осуществлению его мечт придется подождать несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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