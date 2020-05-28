"Кинотеатры закрыты, а семью кормить надо": звезда сериала "Мажор" готов работать доставщиком еды

28 Май 2020 2020-05-28T08:51:32+03:00

Актер не раз сталкивался с такими непростыми жизненными ситуациями

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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы практически во все сферы деятельности россиян. Не обошла стороной она и профессию актера.

Чтобы хоть как-то свести концы с концами и прокормить свою семью, звезда детективного сериала "Мажор" готов стать доставщиком еды. Об этом на полном серьезе заявил российский актер Александр Обласов. Его слова в эфире программы "Судьба человека" привел ведущий Борис Корчевников.

В начале телепередачи журналист пояснил, что Обласов уже сталкивался с такими непростыми жизненными ситуациями, когда приходилось в прямом смысле слова выживать.

Ранее сайт kp.ru писал, что у актера в жизни было немало трудностей. Среди них - смерть отца и развод с теперь уже бывшей женой Ольгой, от которой он ушел к любовнице и "коллеге по цеху".

ИСТОЧНИК KP.RU