"Кинотеатры закрыты, а семью кормить надо": звезда сериала "Мажор" готов работать доставщиком еды
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы практически во все сферы деятельности россиян. Не обошла стороной она и профессию актера.
Чтобы хоть как-то свести концы с концами и прокормить свою семью, звезда детективного сериала "Мажор" готов стать доставщиком еды. Об этом на полном серьезе заявил российский актер Александр Обласов. Его слова в эфире программы "Судьба человека" привел ведущий Борис Корчевников.
В начале телепередачи журналист пояснил, что Обласов уже сталкивался с такими непростыми жизненными ситуациями, когда приходилось в прямом смысле слова выживать.
Ранее сайт kp.ru писал, что у актера в жизни было немало трудностей. Среди них - смерть отца и развод с теперь уже бывшей женой Ольгой, от которой он ушел к любовнице и "коллеге по цеху".
ИСТОЧНИК KP.RU