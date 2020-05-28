«Бандитизм»: Юрий Куклачев возмутился призывами выбрасывать четвероногих друзей из-за COVID-19
Народный артист РСФСР, знаменитый циркач Юрий Куклачев возмутился призывами избавляться от домашних питомцев из-за пандемии коронавируса. Людей страшит мысль, что кошки и собаки могут заражаться «ковидом» и быть его носителями.
Куклачев призывает россиян одуматься, ведь подобные призывы не что иное, как «бандитизм».
- Кошки разносчики коронавируса? Глупость! <…> Уже доказано, есть американские и английские исследования. Это такой бандитизм! – возмущен циркач.
Он уверен, что люди могут полностью лишить себя взаимодействия с животным миром, а это скажется на здоровье еще пагубнее, чем коронавирус.
- Кошки, собаки, даже маленькая мышка дарят человеку тепло, внимание и спокойствие. Укрепляют нервную систему. Мне восьмой десяток, но каждый день я гуляю с собакой – это моя святая обязанность. Поэтому чувствую себя на тридцать, - отмечает Куклачев в интервью Пятому каналу.
Артист уверен, если бы он оградил себя от животных, то давно стал дряхлым стариком. Благодаря контакту с четвероногими он полон сил и энергии.
- К такому призывают только люди, которые не имеют животных. Просто злые языки. Даже в Думе подняли этот вопрос! Это ж уму непостижимо! — подытожил народный артист РСФСР.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у пятилетней кошки из России. О результатах исследования объявили во Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE). Доказательств того, что кошка может передать коронавирус человеку на данный момент нет, пишет ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU
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