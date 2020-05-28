2020-05-28T10:30:58+03:00
Дом. Семья

«Бандитизм»: Юрий Куклачев возмутился призывами выбрасывать четвероногих друзей из-за COVID-19

Знаменитый дрессировщик уверен, что подобные заявления звучат от людей, у которых нет домашних питомцев
Елена АКИМОВА
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Юрий Куклачев возмущен призывами выбрасывать кошек и собак из-за коронавирусаЮрий Куклачев возмущен призывами выбрасывать кошек и собак из-за коронавирусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Народный артист РСФСР, знаменитый циркач Юрий Куклачев возмутился призывами избавляться от домашних питомцев из-за пандемии коронавируса. Людей страшит мысль, что кошки и собаки могут заражаться «ковидом» и быть его носителями.

Куклачев призывает россиян одуматься, ведь подобные призывы не что иное, как «бандитизм».

- Кошки разносчики коронавируса? Глупость! <…> Уже доказано, есть американские и английские исследования. Это такой бандитизм! – возмущен циркач.

Он уверен, что люди могут полностью лишить себя взаимодействия с животным миром, а это скажется на здоровье еще пагубнее, чем коронавирус.

- Кошки, собаки, даже маленькая мышка дарят человеку тепло, внимание и спокойствие. Укрепляют нервную систему. Мне восьмой десяток, но каждый день я гуляю с собакой – это моя святая обязанность. Поэтому чувствую себя на тридцать, - отмечает Куклачев в интервью Пятому каналу.

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Юрий Куклачев называет "бандитизмом" призывы выбрасывать кошек и собак из-за коронавируса
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Артист уверен, если бы он оградил себя от животных, то давно стал дряхлым стариком. Благодаря контакту с четвероногими он полон сил и энергии.

- К такому призывают только люди, которые не имеют животных. Просто злые языки. Даже в Думе подняли этот вопрос! Это ж уму непостижимо! — подытожил народный артист РСФСР.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у пятилетней кошки из России. О результатах исследования объявили во Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE). Доказательств того, что кошка может передать коронавирус человеку на данный момент нет, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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