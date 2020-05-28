Песков прокомментировал опрос о не верящих в коронавирус: По себе скажу- эта штука реальная"

28 Май 2020 2020-05-28T13:13:54+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о результатах опроса населения ВШЭ. Социологи установили, что четверть опрошенных не верят в коронавирус, а 9 процентов считают угрозу преувеличенной. Около половины из людей этой группы игнорируют правила блокировки - не носят маску, ходят в гости, тем самым увеличивая вероятность распространения вируса.

- Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют,- сказал Дмитрий Песков.

Он сказал, что по себе знает, "эта реальная штука". Песков сообщил, что у него и его супруги Татьяны Навки нашли коронавирус 12 мая. Оба легли в больницу, у пресс-секретаря прехидента болезнь протекала тяжелее, даже после выписки Татьяны, он остался в палате - врачи не отпускали. Отрицательный тест на коронавирус он получил только на прошлой неделе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU