Кремль закрыт на замок, а Мишустин и Песков заразились по дороге домой

Эпидемия коронавируса добралась до Кремля и «Белого дома», породив массу вопросов как о безопасности, так и об образе жизни высших эшелонов власти. «КП» попыталась на них ответить.

Кто из руководства страны официально болен?

Самый высокопоставленный пациент - премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме него, ковид был диагностирован у министра культуры Ольги Любимовой, министра ЖКХ Владимира Якушева, главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Госпитализировали вместе с женой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Мишустин уже практически поправился и даже провел первое телесовещание. Пусть из больничной палаты, но активно руководил правительством. У Любимовой болезнь протекает в легкой форме, она находится на карантине у себя дома. Якушев тоже собирается вскоре выходить с больничного, а вот у Пескова, последнего из заболевших, дело обстоит серьезнее - у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Что случилось с пресс-секретарем Путина?

Как рассказал уже из больничной палаты газете «Коммерсантъ» сам Дмитрий Песков, после того как пришел положительный тест на коронавирус, он с семьей изолировался дома. Но постепенно состояние все ухудшалось.

- В первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37, - рассказал Песков. - И ломало. Дня два-три мы лежали дома. 37,4 - днем, 37,8 - ночью. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ. В общем, поймали вовремя.

Сейчас состояние также заболевшей жены спикера Кремля Татьяны Навки уже хорошее, Пескова - чуть хуже.

Как работают администрация президента и правительство в условиях эпидемии?

Большая часть сотрудников в органах исполнительной власти, насколько это было возможно, переведена на удаленный режим работы.

- У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, - рассказал Дмитрий Песков.

Кремль, образно говоря, сейчас закрыт на замок, основная работа администрации продолжается в комплексе зданий на Старой площади. Но при этом меры безопасности повышены до максимума. Друг к другу в кабинеты сотрудники не ходят, и даже входящие-исходящие документы обрабатывают при передаче специальными дезинфицирующими спреями. То есть папки с документацией в буквальном смысле опрыскивают, прежде чем внести в приемную.

Кроме того, в администрации президента всех регулярно (кого ежедневно, кого раз в три дня) проверяют на вирус, а у всех, кто приходит в комплекс на Старой площади, измеряют температуру. Аналогичным образом выстроена технология и в «Белом доме». В сеть попала фотография из коридоров правительства, где на одной из дверей висит табличка «Вход в приемную строго в маске». А рядом с ней другая - «Доступ ограничен. Встречи с сотрудниками секретариата проводятся вне помещений приемной».

Сейчас состояние также заболевшей жены спикера Кремля Татьяны Навки уже хорошее, Пескова - чуть хужеФото: Борис КУДРЯВОВ

А депутаты зачем продолжают заседания?

Парламенты многих государств в период распространения коронавируса действительно прервали свою работу, но российская Госдума не такова. Наши народные избранники продолжают ходить на заседания, причем почти все в масках и перчатках. Хотя видно, что им в таком виде не слишком комфортно. Так, во время выступления в Думе с отчетом министра здравоохранения Михаила Мурашко спикер парламента Вячеслав Володин предложил ему выступать с трибуны без медицинской маски.

- Я себя чувствую достаточно комфортно в плане того, что в маске и перчатках, - ответил Мурашко.

Кстати, в Думе уже заболели пятеро депутатов, среди которых Оксана Пушкина.

Где же могли заразиться Мишустин и Песков?

На этот вопрос невозможно ответить точно. Но миф о том, что высокопоставленные чиновники живут в башне из слоновой кости, развенчал сам Песков.

- Вам зря так кажется, - сказал он. - Есть, наверное, совсем там высокопоставленные сотрудники, которые и правда не имеют возможности просто ходить, например, в магазин. Но я-то хожу!

По одной из версий, Мишустин, как и министры, мог заразиться от кого-то из сотрудников аппарата, своих помощников или водителей, контакты которых отследить невозможно даже им самим.

Наши народные избранники продолжают ходить на заседания, причем почти все в масках и перчатках. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Удается ли в условиях пандемии обеспечивать безопасность президента?

Когда заболевают два фактически самых близких к главе государства человека - премьер и пресс-секретарь, - возникает вопрос: как в таких условиях можно обезопасить самого президента? Выход только один - тот же самый, что и для всех остальных. Свести к минимуму контакты. Что и было сделано после объявления пандемии.

Владимир Путин трудится в «Ново-Огарево», проводя практически все совещания и встречи с помощью телеконференций, а сотрудники, обеспечивающие его работу, минимизировали общение с внешним миром.

- Очно мы не контактировали больше месяца, - рассказал Дмитрий Песков. - И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом. Современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например, на совещаниях Совета безопасности.