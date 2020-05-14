2020-05-14T21:34:58+03:00
Звезды

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Супруга Дмитрия Пескова обнародовала график изменения положения тела пациента при Covid-19
Ольга ЛИБГАРДТ
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Супруга Дмитрия Пескова обнародовала график изменения положения тела пациента при Covid-19Супруга Дмитрия Пескова обнародовала график изменения положения тела пациента при Covid-19Фото: СОЦСЕТИ
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков несколько дней назад были госпитализированы с коронавирусом. Фигуристка сообщала, что переносит болезнь легче супруга. Она также назвала главные симптомы болезни. А несколько часов назад показала фотографии из больницы.

Татьяна Навка опубликовала первые снимки из больничной палаты. Супруга Дмитрия Пескова показала красивый букет пионов в хрустальной вазе и обнародовала график изменения положения тела пациента. Согласно ему, больные должны переворачиваться строго по часам.

Фото: СОЦСЕТИ

Ранее Татьяна отметила, что вирус у нее и мужа был обнаружен практически при первых симптомах. "Удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных", - добавила она.

В свою очередь, близкие Навки и Пескова сильно за них переживают. Так, старшая дочь пресс-секретаря заявила, что созванивается с отцом по несколько раз в день. Она отказалась говорить о самочувствии родителя. "Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось. Все осознали серьезность ситуации", - добавила Пескова.

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, 12 мая пресс-секретарь Владимира Путина заявил о том, что заразился коронавирусом и был госпитализирован. Позже Татьяна Навка подтвердила, что она и супруг находятся в больнице. Олимпийская чемпионка разместила в блоге пост, в котором рассказала о своем состоянии и самочувствии Дмитрия Пескова. Спортсменка подчеркнула, что женщины переносят вирус легче, чем мужчины.

"У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачеи все идет хорошо! Главное, без паники", - резюмировала Навка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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