2020-05-28T11:26:32+03:00
Общество

Опрос: Четверть россиян считают коронавирус выдумкой

Скептики игнорируют призывы оставаться дома и не навещать своих родственников
Юлия САЛЬНИКОВА
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Скептики чаще других нарушают масочный режимСкептики чаще других нарушают масочный режимФото: REUTERS
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Четверть россиян не верят в пандемию коронвируса. К такому выводу пришли социологи Высшей школы экономики, результаты опроса приводит РБК.

Больше 23 процентов опрошенных назвали опасность выдумкой, еще 9,6 процентов уверены - угроза преувеличена. Скептики не объяснили, на каком основании построили свою теорию, однако, это их умение "читать между строк" или и вовсе не читать данные об эпидситуации в мире, приводит к игнорированию правил самоизоляции:

- Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку,- сообщают социологи.

Больше 74 процентов скептиков думают, что вводить ограничения из-за коронавируса вообще было не нужно.

В США, где погибли 100 тысяч человек от коронавируса, тоже есть скептики. Мэр Нью-Йорка предложил отправить таких людей, нарушителей масочного режима, посмотреть, сколько тел погибших за день привозят из больниц в рефрижераторы. Машины стоят прямо на улицах у домов, поскольку мест в моргах не осталось. В России не такой высокий показатель смертности, но врачи предупреждают, что заболеть может любой. Взрослые- нарушители самоизоляции могут принести вирус домой. У детей коронавирус может проявляться как синдром Кавасаки, в Европе и США уже регистрируют детские смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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