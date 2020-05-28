Опрос: Четверть россиян считают коронавирус выдумкой

28 Май 2020 2020-05-28T11:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Четверть россиян не верят в пандемию коронвируса. К такому выводу пришли социологи Высшей школы экономики, результаты опроса приводит РБК.

Больше 23 процентов опрошенных назвали опасность выдумкой, еще 9,6 процентов уверены - угроза преувеличена. Скептики не объяснили, на каком основании построили свою теорию, однако, это их умение "читать между строк" или и вовсе не читать данные об эпидситуации в мире, приводит к игнорированию правил самоизоляции:

- Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку,- сообщают социологи.

Больше 74 процентов скептиков думают, что вводить ограничения из-за коронавируса вообще было не нужно.

В США, где погибли 100 тысяч человек от коронавируса, тоже есть скептики. Мэр Нью-Йорка предложил отправить таких людей, нарушителей масочного режима, посмотреть, сколько тел погибших за день привозят из больниц в рефрижераторы. Машины стоят прямо на улицах у домов, поскольку мест в моргах не осталось. В России не такой высокий показатель смертности, но врачи предупреждают, что заболеть может любой. Взрослые- нарушители самоизоляции могут принести вирус домой. У детей коронавирус может проявляться как синдром Кавасаки, в Европе и США уже регистрируют детские смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU