Губернатор Миннесоты призвал остановить насилие в штате

28 Май 2020 2020-05-28T13:56:23+03:00

Протесты в Миннеаполисе вспыхнули после публикации видео с убийством Джорджа Флойда полицейским Фото: СОЦСЕТИ

В Миннеаполисе несколько дней идут протесты после того, как полицейский задушил мужчину при задержании

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Губернатор Миннесоты Тим Уолз сообщил, что ситуация в штате переросла в чрезвычайно опасную. Он просит остановить насилие.

Власти крупнейшего города штата Миннеаполиса попросили ввести в город федеральную национальную гвардию.

- Ситуация на Лейк-стрит и Гайвата в Миннеаполисе становится чрезвычайно опасной. Ради безопасности каждого, пожалуйста, покиньте округу, чтобы дать спасателям и врачам проехать к месту происшествия, - призвал Уолз в своём Twitter.

На протестах активисты движения держали в руках плакаты с фразами «Я не могу дышать» и «Я задыхаюсь»Фото: СОЦСЕТИ

Массовые протесты, как сообщал сайт KP.RU, не утихают второй день и уже переросли в грабежи и погромы. Мародёры грабят магазины и нападают на людей, которые пытаются помешать беспорядкам. В городе пожары и перестрелки.

Напомним, поводом для них стало убийство темнокожего мужчины. 25 мая полицейский Дерек Шовин задушил 46-летнего Джорджа Флойда, надавив коленом на горло при задержании. Флойд попытался расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой купюрой, сотрудники магазина пожаловались в полицию, и те остановили машины Флойда, пытаясь задержать его.

Ролик задержания и убийства Джорджа Флойда сняли и опубликовали в Сети прохожие. Всё время задержания он пытался сказать "Я не могу дышать" и просил не убивать его, но спустя восемь минут замолчал и перестал шевелиться. Мужчину увезла скорая, и в больнице он скончался.

Мэр города призвал к аресту и уголовному делу против полицейских, убивших Джорджа ФлойдаФото: соцсети

Мэр Джейкоб Фрей извинился перед его семьей и другими чернокожими жителями города. Он также призвал арестовать и завести уголовное дело против четверых полицейских. Сейчас их уволили, а расследовать дело начало ФБР.

Родственники Джорджа Флойда требуют уголовного дела против тех, кто убил его.

- Они должны были быть там, чтобы служить и защищать.Но я не видела, чтобы хоть один из них ударил пальцем о палец, чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь. В то время как он умолял о жизни, никто из них не пытался сделать что-либо, чтобы помочь ему, - сказала сестра Флойда Тера Браун.

Мирный протест стал перерастать в беспорядки и мародёрствоФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU