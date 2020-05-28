2020-05-28T17:26:33+03:00
Общество

Врач из Коммурарки считает, что лучше не бегать совсем, чем бегать в маске

Маска создает бегуну искусственную дыхательную недостаточность
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бегунам советуют соблюдать дистанциюБегунам советуют соблюдать дистанциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бегать в маске может быть опасно для здоровья, считает врач из больницы в Коммунарке Арслан Гасанов.

Он сам увлекается бегом, и хорошо знает, что даже у опытных бегунов при использовании респиратора, маски или ткани на лице, закрывающей рот и нос, сильно поднимается пульс. Выдержать такие нагрузки могут только профессиональные спортсмены.

- Бывают бегуны, которые специально бегают в респираторе, создавая аналог гипоксии, когда нет возможности поехать в горы на сборы. Но организм подавляющего большинства бегунов-любителей не готов к таким нагрузкам,- приводит слова доктора Sports.ru.

Маска создает искусственную дыхательную недостаточность, так что так что это не только неудобно, но и вредно. Поэтому лучше не бегать совсем, чем бегать в маске. Доктор считает, что не заразиться коронавирусом поможет соблюдение социальной дистанции. Пр этом ношение маски в обычной жизни, не при занятии спортом, он считает оправданным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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