2020-05-29T06:52:30+03:00
Общество

В России сократилось число детей-сирот

За два года процент тех, кто покинул стены детского дома, увеличился на 11 единиц
Юлия КЕКОВА
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В России сократилось число детей-сиротВ России сократилось число детей-сиротФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России число детей-сирот, проживающих в детских домах, с 2017 по 2019 годы сократилось на 11,4%, до 39,7 тысячи. Об этом сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

- За последние несколько лет мы видим положительную тенденцию сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей… В 2017 году этот показатель равнялся 44 823 детей, в 2019 он сократился до 39 694 детей, - говорится в докладе.

К слову, по состоянию на 31 декабря 2019 года в приемных семьях воспитывались около 164 тысяч несовершеннолетних, еще 277 детей находятся в патронатных семьях, около 96 тысяч детей - усыновлены, более 193 тысяч детей состоят в семьях, в которых обязанности по опеке и попечительству опекуном исполняются безвозмездно.

Ранее сообщалось, что корреспондент «Комсомольской Правды» на собственном опыте убедилась: сирот в России много, а усыновить их трудно. Однако чужих детей не бывает - из детдома журналист приняла в семью девочку дошкольного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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