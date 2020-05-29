2020-05-29T12:06:24+03:00
В мире

Трамп заявил, что мог бы закрыть Twitter

Президент США подписал приказ о регулировании соцсетей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп пригрозил закрыть Twitter на территории СШАТрамп пригрозил закрыть Twitter на территории СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть Twitter на территории США, если возможно будет сделать это законно. Ранее Twitter пометил сообщения Трампа как недостоверные.

- Я думаю, что я мог бы закрыть его. Но нужно пройти юридические процедуры. Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это, - передаёт слова президента Business Insider.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Трамп заявил, что социальные сети заглушают голоса консерваторов. В связи этим американский лидер призвал соцсети "сейчас же" исправиться, в противном случае он пригрозил строго регулировать их или вовсе "закрыть".

До этого Трамп подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей и "предотвращении онлайн-цензуры". Приказ позволит властям США привлекать сети к ответственности за то, как они модерируют контент на своих платформах.

При этом Трамп отметил, что незамедлительно удалил бы свой аккаунт в Twitter, если бы в США была честная пресса. Он считает, что соцсеть необходима ему, чтобы опровергать информацию, которая, по его мнению, была искажена журналистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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