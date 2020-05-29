Четыре женщины предъявили новые обвинения Харви Вайнштейну в изнасиловании
Ещё четыре женщины обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованиях, произошедших с 1984 по 2013 год, сообщает New York Daily News.
Одной из жертв на момент преступления было 17 лет. По её словам, Вайнштейн в 1994 году пригласил её в номер отеля, чтобы обсудить её дальнейшую карьеру в киноиндустрии. После этого Вайнштейн забрал её документы и предупредил, что если девушка расскажет кому-то о произошедшем, она никогда не сможет преуспеть в актёрской карьере.
Другая заявившая об изнасиловании женщина родом из Эквадора сообщила, Вайнштейн домогался её в 1984 году в Каннах. Ей было 34 года, и она только начинала работу в документалистике.
Третья жертва рассказала, что продюсер изнасиловал её в своём доме в Нью-Йорке в 2008 году.
Четвёртой новой заявившей жертвой Вайнштейна стала 35-летняя женщина из Венгрии. Её Вайнштейн в 2013 году принудил к оральному сексу во время Венецианского кинофестиваля после прослушивания в его офисе.
Напомним, 11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера.
Харви Вайнштейн: Падший титан Голливуда.Голливудским актрисам понадобились десятилетия, чтобы заговорить о домогательствах Харви Вайнштейна. Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда приговорен к 23 годам тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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