Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие

Cуд штата Нью-Йорк приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы после признания его виновным в сексуальном домогательства.

Как сообщает The New York Times обвиняемый появился в зале суда в каталке и наручниках.

Напомним, в 2017 году около 30 актрис Голливуда обвинили 67-ленего продюсера в «преступных посягательствах» на сексуальной почве. В домогательствах его обвинили такие известные актрисы, как Лена Хиди и Анджелина Джоли. Они признались, что получали от Вайштейна непристойные предложения и отказались с ним работать. Актриса Гвинет Пелтроу тоже получала такие «знаки внимания», но она согласилась сниматься у продюсера в двух картинах.

Как писал сайт kp.ru, Вайнштейн смог договориться с обвинителями и выплатил пострадавшим сумму в размере 25 миллионов долларов. Суд признал 67-летнего продюсера виновным в сексуальных домогательствах. Ему грозило 29 лет тюрьмы. Однако срок был изменен в связи с состоянием здоровья продюсера.