Авиапассажирам придется платить за ручную кладь и самим оформлять багаж

30 Май 2020 2020-05-29T20:51:45+03:00

За апрель, по данным Росавиации, внутренние перевозки пассажиров у нас сократились на 87% Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Количество услуг, которые входят в «базовую» стоимость авиабилета, в ближайшие год-два может заметно сократиться. Как считают эксперты, авиакомпании будут вынуждены пойти на подобные ухищрения, чтобы выйти из нынешнего крутого финансового пике, формально резко не поднимая стоимость билетов.

- В целом этот принцип в последние пять лет и так стал путеводной звездой российских авиакомпаний. Пассажиры, купившие билеты по дешевым тарифам, вынуждены платить за багаж. При полетах по многим направлениям исчезло сначала питание, а затем и напитки. Ходила шутка, что авиакомпании хотят убрать из самолетов кресла и заставить клиентов стоять весь полет. Такого, конечно, не произойдет, но в целях экономии перевозчики могут заставить доплачивать за ручную кладь, которая складывается на верхнюю полку или под кресло впереди сидящего пассажира. Вполне вероятно, что будут ликвидированы привычные стойки регистрации. Их заменят автоматические системы, взвешивающие ваш багаж и выдающие посадочный талон только при соблюдении всех условий авиаперевозок, - прогнозирует президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

За апрель, по данным Росавиации, внутренние перевозки пассажиров у нас сократились на 87% (к апрелю 2019 года), международные — почти до нуля. С таким обвалом и сопутствующими ему убытками наша авиаотрасль еще не сталкивалась.

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Это лето переживут не все российские перевозчики, предупреждают эксперты

С 1 июня возобновляет полеты «Победа», полностью прекратившая их из-за коронавируса. И сам «Аэрофлот», как сообщают в пресс-службе, в июне рассчитывает приступить к постепенному восстановлению объемов перевозок, в первую очередь — внутри России. Подтягиваются и другие перевозчики. Впрочем, уже понятно, что это лето переживут не все наши авиакомпании. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU