Арестовали полицейского, причастного к гибели афроамериканца в США

29 Май 2020 2020-05-29T21:36:18+03:00

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В американском городе Миннеаполис в штате Миннесота арестовали полицейского, которого подозревают в убийстве афроамериканца при задержании.

Арестованный офицер американской полиции Дерек Човин учавствовал в задержании Джорджа Флойда. Полагают, что именно этот полицейский давил на шею задержанного темнокожего коленом, несмотря на жалобы о невозможности дышать. Как писал сайт kp.ru, впоследствии мужчина скончался в реанимации.

Напомним, накануне появилось видео, на котором один полицейских, опустившись на колени, встал ногами на шею темнокожего мужчины. При этом, слышно, как мужчина говорит «я не могу дышать». Прохожие остановились и требовали отпустить задыхающегося, однако полицейские никак не отреагировали.

После появления видео мэр города и начальник полиции собрались на конференцию, чтобы дать объяснения. Они назвали смерть афроамериканца неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации,

Через пару часов после новости об увольнении четырех офицеров, на улицы Миннеаполиса вышли тысячи человек. Люди вышли с плакатами «Я не могу дышать».

ИСТОЧНИК KP.RU