Арестовали полицейского, причастного к гибели афроамериканца в США
В американском городе Миннеаполис в штате Миннесота арестовали полицейского, которого подозревают в убийстве афроамериканца при задержании.
Арестованный офицер американской полиции Дерек Човин учавствовал в задержании Джорджа Флойда. Полагают, что именно этот полицейский давил на шею задержанного темнокожего коленом, несмотря на жалобы о невозможности дышать. Как писал сайт kp.ru, впоследствии мужчина скончался в реанимации.
Напомним, накануне появилось видео, на котором один полицейских, опустившись на колени, встал ногами на шею темнокожего мужчины. При этом, слышно, как мужчина говорит «я не могу дышать». Прохожие остановились и требовали отпустить задыхающегося, однако полицейские никак не отреагировали.
После появления видео мэр города и начальник полиции собрались на конференцию, чтобы дать объяснения. Они назвали смерть афроамериканца неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации,
Через пару часов после новости об увольнении четырех офицеров, на улицы Миннеаполиса вышли тысячи человек. Люди вышли с плакатами «Я не могу дышать».
ИСТОЧНИК KP.RU