2020-05-29T21:48:15+03:00
Экономика

Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

WTI подорожала до 36 доллара за баррель
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррельЦена нефти Brent превысила 38 долларов за баррельФото: REUTERS
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Цена на нефть в пятницу, 29 мая 2020 года, начала стремительно расти относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

В пятницу в 21:28 по московскому времени фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE Futures выросла почти на 6% и подорожали до отметки 38,17 доллара за баррель.

В последний раз стоимость черного золота этого сорта превышала отметку 38 долларов за баррель 6 марта текущего года.

Нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также прибавила в стоимости – сырье подорожало на 6% и теперь оценивается выше 36,11 долларов за баррель.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что спрос на нефть в этом месяце по сравнению с апрелем восстановился примерно на 20%. В ведомстве рассчитывают, что в июне – июле рынок сбалансируется

ИСТОЧНИК KP.RU

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