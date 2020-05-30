2020-05-30T00:32:49+03:00
В мире

Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи

Состояние 22-летней знаменитости оценили в 900 миллионов долларов
Ксения АНУФРИЕВА
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Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. Фото: страница Кайли Дженнер в facebookКайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. Фото: страница Кайли Дженнер в facebook
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Американскую модель, бизнесвумен и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за того, что она лгала о своих доходах и подделывала налоговые декларации. Об этом сообщило издание Forbes.

Хитроумные финансовые манипуляции молодая богатая знаменитость проворачивала, чтобы удержать свой титул миллиардерши. На самом же деле состояние Кайли Дженнер оценивают в чуть менее 900 миллионов долларов. Известно, что в начале этого года модель продала половину своего косметического бренда Kylie Cosmetics компании Coty за 600 миллионов долларов, получив только 340 миллионов после уплаты всех налогов с продажи.

Forbes также учло, что косметическая марка Кайли на самом деле приносила ей куда меньше дохода, чем они утверждала до данной сделки.

Титул самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер получила весной 2019 года, свое состояние, пусть и сильно преувеличенное, знаменитость заработала самостоятельно. Тогда девушка заявила, что не ожидала такого успешного будущего, а в продвижении бренда ей сильно помогли соцсети. Разбогатевшая в 21 год в Дженнер опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, престижный статус и огромное состояние не уберегли девушку от семейной драмы: в конце прошлого года Кайли Дженнер рассталась со своим гражданским мужем и отцом своей дочки Сторми. Пара объявила о «паузе» в своих отношениях и дала надежду фанатам на их возобновление, однако сразу после этого бывшие супруги поделили опеку над годовалой дочкой пополам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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