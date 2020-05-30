Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса

30 Май 2020 2020-05-30T03:40:48+03:00

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Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты. Ее потенциальный источник – миллионы кур, которые содержатся на птицефабриках по всему миру. На эту тему Майкл Грегор даже опубликовал книгу, которую снабдил 3,5 тысячами ссылок на научные исследования, сообщает издание «Daily mail».

Ученый напомнил, что источниками всех губительных для людей вирусом становились именно животные. Так, туберкулез пришел к нам от коз, корь - от коз и овец, оспа - от верблюдов, проказа - от водяных буйволов, коклюш - от свиней, брюшной тиф - от птиц и так далее. Специалист отметил, что условия, в которых куриц содержат на фабриках, чаще всего ужасают: птиц пичкают химикатами и антибиотиками, они содержатся в антисанитарных условиях. А ведь курятина и яйца – одни из самых распространённых продуктов во многих странах мира.

Новая пандемия, по мнению ученого, будет вызвана новым видом гриппа, которым человека заразят куры. Майкл Грегор отметил, что на фоне пандемии коронавируса прошло почти незамеченным известие и вспышке птичьего гриппа в Китае в феврале этого года, которая произошла в провинции Хунань. От нее а птицефабриках погибли более четырех тысяч бройлеров, 18 тысяч цыплят пришлось забить, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. Похожая ситуация наблюдалась и в европейских странах. Так, например, в Польше в конце прошлого года по той же причине забить тысячи индюшек и куриц.

Майкл Грегор обозначил два возможных способа избежать нового смертельного птичьего гриппа: уничтожить всех кур в мире, что, разумеется, совершенно не реализуемо, или кардинально изменить условия их выращивания. Грегор предлагает растить кур по старинке, не кормить их противовирусными препаратами, от чего вырабатываются устойчивые к ним штаммы.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из Китая провели внимательные исследования и раскрыли правду о происхождении коронавируса. Они проанализировали образцы с уханьского рынка морепродуктов – ранее считалось, что именно там появился первый зараженный коронавирусом человек.

ИСТОЧНИК KP.RU