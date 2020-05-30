Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

30 Май 2020 2020-05-30T02:20:24+03:00

Они исследовали образцы с рынка морепродуктов в Ухане, который считался первоисточником заражения

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Китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний раскрыли правду о происхождении коронавирусной инфекции. Специалисты внимательно изучили образцы, которые собрали с рынка морепродуктов в Ухане. Именно это место, как сообщает издание The Sun, до этого считали первоначальным источником заражения.

В результате тестов ученые не обнаружили на рынке никаких следов заболевания. Из этого следует, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией, из-за которого началась пандемия, произошел, вероятнее всего, не на этом рынке, а в другом месте.

Ученые также доказали, что 13 первых случаев инфицирования COVID-19 случились на территории Китая в локациях, никак не связанных с этим рынков морепродуктов в Ухане.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из Китай уже завершили первый этап тестирования новой вакцины от коронавируса на людях. Данный этап предусматривал введение препарата ста добровольцам. Результаты исследования назвали "обнадеживающими", результаты исследования назвали "обнадеживающими".

Хотя версия о китайском рынке не нашла достаточных доказательств, первоначальная версия о том, что коронавирус передался людям от зараженных летучих мышей, в ходе исследований подтвердилась. К слову, летучие мыши имеют плохую репутацию в научных кругах не только из-за того, что с них началась пандемия коронавирусной инфекции. До этого они поучаствовали в заражении людей атипичной пневмонией, а также ближневосточным респираторным синдромом. Сайт kp.ru, опираясь на результаты исследований, рассказал, как эти зверькам удалось столько времени хранить в себе множество смертельно опасных заболеваний и не умереть, ведь ограничительные меры на летучих мышей явно не распространяются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU