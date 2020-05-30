2020-05-30T09:17:28+03:00
Политика

Меркель отказалась от участия в саммите G7 в США из-за коронавируса

Трамп заявлял, что планирует провести встреч в Вашингтоне в очном формате
Ася КУЗНЕЦОВА
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Представитель кабмина Германии Стеффан Зайберт сообщил, что Меркель отказалась от участия во встрече G7Представитель кабмина Германии Стеффан Зайберт сообщил, что Меркель отказалась от участия во встрече G7Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа на саммит G7 в США из-за ситуации с распространением коронавируса, сообащет издание Politico, ссылаясь на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

- Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на своё личное участие в поездке в Вашингтон, - сказано в сообщении Зайберта.

Меркель отметила, что будет внимательно следить за ситуацией.

Ранее сайт KP.ru сообщил, во время телефонного разговора в мае между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель произошёл "горячий" спор из-за разногласий по вопросам "Северного потока - 2", отношений с Китаем и ситуации в НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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