Меркель отказалась от участия в саммите G7 в США из-за коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа на саммит G7 в США из-за ситуации с распространением коронавируса, сообащет издание Politico, ссылаясь на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
- Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на своё личное участие в поездке в Вашингтон, - сказано в сообщении Зайберта.
Меркель отметила, что будет внимательно следить за ситуацией.
Ранее сайт KP.ru сообщил, во время телефонного разговора в мае между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель произошёл "горячий" спор из-за разногласий по вопросам "Северного потока - 2", отношений с Китаем и ситуации в НАТО.
ИСТОЧНИК KP.RU