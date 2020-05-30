В Техасе взорвался опытный образец ракеты Илона Маска Starship

30 Май 2020 2020-05-30T09:29:39+03:00

Ещё один прототип космического корабля Starship взорвался в Техасе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Техасе на полигоне Бока Чика в районе американо-мексиканской границы взорвался опытный образец космического корабля Starship. Ракету разработала компания Илона Маска Starship.

Это уже третий инцидент с космическим кораблём, который в будущем должен доставлять грузы на Луну и Марс.

ИСТОЧНИК KP.RU