Созданную "Вектором" вакцину от коронавируса можно будет закапать в нос

30 Май 2020 2020-05-30T12:14:47+03:00

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Один из образцов вакцины, которые разрабатывает новосибирский научный центр "Вектор", предназначен для введения через нос, рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.

- Один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос, - сообщил Максютов.

ИСТОЧНИК KP.RU