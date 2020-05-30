Минздрав: Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели
Один из разработанных образцов можно закапать в нос
Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в ближайшие две неделиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в ближайшие две недели, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Сайт KP.ru сообщал, что один из образцов вакцины, которые разрабатывает новосибирский научный центр "Вектор", предназначен для введения через нос.
ИСТОЧНИК KP.RU