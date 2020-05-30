2020-05-30T13:36:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав: Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели

Один из разработанных образцов можно закапать в нос
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в ближайшие две неделиМихаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в ближайшие две неделиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в ближайшие две недели, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Сайт KP.ru сообщал, что один из образцов вакцины, которые разрабатывает новосибирский научный центр "Вектор", предназначен для введения через нос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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