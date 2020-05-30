2020-05-30T16:28:52+03:00
В мире

Глава НАСА не уверен, что запуск Crew Dragon состоится 30 мая

Отправить первый за девять лет американский космический корабль к МКС 27 мая помешала погода
Юлия САЛЬНИКОВА
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Crew Dragon планируют отправить в космос 30 мая Фото: SpaceXCrew Dragon планируют отправить в космос 30 мая Фото: SpaceXФото: Twitter.com
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Глава компании НАСА Джеймс Брайденстайн не до конца уверен, что первый за девять лет космический корабль США запустят к МКС 30 мая.

Это должна быть вторая попытка. Первая сорвалась 27 мая - помешала погода. Причем запуск отменили за считанные минуты, уже после того, как астронавты в практически голливудских белых костюмах выслушали напутственные слова от президента и главы компании SpaceX Илона Маска.

- Мы движемся к запуску, который должен состояться сегодня,- написал глава компании НАСА в твиттер. - Погодные проблемы остаются, вероятность отмены 50%.

Под погодными проблемами в НАСА понимают не дождь или туман, а "естественное освещение и напряженность электрического поля в атмосфере".

Ожидается, что кораблю Crew Dragon на ракете Falcon 9 разгонится до приблизительно 17 000 миль в час. Сколько астронавты пробудут на МКС, пока не известно.

- В последний раз космический корабль с астронавтами на борту STS-135 был запущен из космического центра Кеннеди 8 июля 2011 года,- сообщает Fox News.

ИСТОЧНИК KP.RU

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