2020-05-30T16:43:57+03:00
Общество

От коронавируса умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов

Артист Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Народный артист РФ Юльен БалмусовНародный артист РФ Юльен БалмусовФото: kinopoisk.ru
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Старейший артист Российского академического Молодежного театр Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции. Об этом в пресс-службе театра сообщили ТАСС.

Он родился 6 июля 1940 года, а в театр пришел работать в 1962 году, сразу после окончания театрального училища имени Щепкина. В его театральной карьере были главные роли и эпизодические, он участвовал в около ста постановках РАМТ. За роль Жавера в спектакле "Отверженные" Юльен Балмусов отмечен Государственной премией РСФСР.

Он также принимал участие в киносъемках и работе над сериалами. Зритель его запомнил по ролям в сериале "Герой нашего времени", "Спас под березами", фильме "Сокровище республики".

- Высокий профессионализм сделали Юльена Сергеевича Балмусова не просто ведущим артистом театра, но еще и настоящим эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра,- сообщили в театре.

В России по данным на 30 мая от коронавируса погибли 4 374 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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