Число умерших из-за коронавируса в России на 30 мая 2020 года возросло до 4 374 человек. За минувшие сутки на территории регионов страны жертвами болезни стали 232 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в России общее число заражений превысило 387 тысяч человек. В настоящее время количество инфицированных составляет 223 992 человека. У большинства пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.

Количество выздоровевших от коронавируса россиян уже перевалило за 159 тысяч. За последний лент из медицинских учреждений были выписаны более 8,2 тысячи пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, причины смертности от коронавирусной инфекции в России специалисты разделили на несколько групп. Так, к первым двум группам отнесли пациентов, которые скончались «стопроцентно» от COVID-19, к третьей – когда коронавирус не был основной причиной смерти, однако он был выявлен до кончины человека. Согласно новым рекомендациям министерства здравоохранения страны, случаи, когда коронавирусная инфекция была неосновной причиной смерти, также должны учитываться при составлении статистики.

На фоне пандемии возросла важность работы медиков, поэтому минтруд решил пересмотреть пенсионный стаж врачей, которые борются с коронавирусом. Теперь медикам, лечащим зараженных пациентов, засчитают день работы за три. На выплаты врачам в это непростое время правительство выделило еще 9,4 миллиарда рублей.

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