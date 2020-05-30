2020-05-30T17:53:31+03:00
В мире

Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год

Президент Украины опубликовал декларации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал декларации о доходах за 2019 год.

Он владеет активами на десятки миллионов гривен, их совместных доход с супругой Еленой достигает 1 миллиона долларов.

Декларация опубликована в Едином госреестре деклараций лиц.

Президент Украины хранит сбережения сразу в нескольких банках, украинском - на разных счетах, а также на счетах за границей. У Зеленского есть дом под Киевом около 353 кв. м, земельный участок там же, квартира, два паковочных места, квартира в Великобритании, дом в Италии. При этом глава государства снимает квартиру в почти 300 "квадратов" в столице Украины.

Первая леди Украины Елена Зеленская держит сбережения тоже в гривнах и долларах.

В 2019 году Владимир Зеленский объявил о получении своей первой зарплаты на посту президента, он заработал 12 727 гривен, это около 30 тысяч рублей.

Ранее украинские министры жаловались на низкие зарплаты, которых "хватает только на такси". Председатель правительства объяснил претензии министров отсутствием "финансовой подушки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год
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