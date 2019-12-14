2019-12-14T23:10:46+03:00
В мире

Глава кабмина Украины объяснил жалобы министров на низкую зарплату отсутствием «финансовой подушки»

Дмитрий Дубилет признался, что у него такая «подушка есть», а у некоторых коллег – нет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава кабмина Украины считает, что повышать зарплату министров - плохоГлава кабмина Украины считает, что повышать зарплату министров - плохоФото: REUTERS
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Украинские министры пожаловались на маленькие зарплаты. Министр юстиции Украины Денис Малюська пообещал уйти из политики, если ситуация не изменится. Пока он живет на те деньги, что накопил на предыдущей работе. Глава кабинета министров Дмитрий Дубилет объяснил – многие пришли в политику из частного сектора, где другие зарплаты.

- Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи, - приводит слова Дмитрия Дубилета телеканал «Наш».

Он рассказал, что не у всех из министров есть "финансовая подушка", как у него и некоторых коллег. При этом траты не окупаются теми деньгами, что платят в правительстве. Дубилет признался, что тратит ежемесячно от 3 до 5 тысяч долларов, из этой суммы 2,5 тысячи - это плата за аренду квартиры. Несмотря на то, что проблема с зарплатами есть, глава кабмина уверен, что повышать плату за труд политиков не стоит - на фоне средних зарплат "это будет выглядеть плохо".

На зарплату ранее жаловался другой украинский министр Тимофей Милованов - денег, которые ему перечисляют по итогам месяца хватает с его слов "только на такси".

Владимир Зеленский тоже рассказывал о своей первой зарплате на посту президента - она составила 12 727 гривен (30,5 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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