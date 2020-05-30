Нацгвардия Миннесоты впервые со времен Второй мировой войны проводит полную мобилизацию

30 Май 2020 2020-05-30T18:18:38+03:00

В Миннеаполисе люди вышли на акции протеста после убийства темнокожего мужчины, такие акции проходят теперь и в других американских городах Фото: REUTERS

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Губернатор Миннесоты Тим Уолз объявил о полной мобилизации сил Национальной гвардии США для сдерживания протестующих. Тысячи людей вышли уже несколько дней устраивают акции протеста из-за убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Он задохнулся, когда на его шею коленом встал офицер полиции.

Его последние слова "мне нечем дышать" участники антиправительственной акции взяли как лозунг для всех темнокожих людей в США. Протестующие громят магазины и банки, устраивают драки с полицией.

- Вчера мы начали мобилизацию дополнительных сил. Однако этого было недостаточно, - сказал глава Нацгвардии Миннесоты Джон Дженсен. - Губернатор только что издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии впервые со времен Второй мировой войны.

Во время акций протеста погибли уже несколько человек. Первой жертвой стал 19-летний мужчина, его застрелил неизвестный, проезжающий на внедорожнике, сообщает Reuters.

Еще двое сотрудников Федеральной службы охраны ранены в Окленде, один убит.

Президент Дональд Трамп ранее сообщил, что если мародерства не закончатся, в протестующих, которых он называет бандитами, будут стрелять.

ИСТОЧНИК KP.RU