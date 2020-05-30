Тейлор Свифт обвинила Трампа в расизме за его слова о расстреле протестующих в Миннеаполесе
Певица Тейлор Свифт обвинила президента Дональда Трампа в «разжигании огня белого превосходства» после смерти Джорджа Флойда.
Протсеты, которые начались в Миннеаполисе несколько дней назад из-за убийства чернокожего мужчины, захлестнули с десяток американских городов. Толпа устраивает поджоги, крушит машины, магазины, банки. Трамп в ответ на это написал, что если мародерства не прекратятся, то протестующих, их президент называет "головорезами", можно застрелить.
- После разжигания огня белого превосходства и расизма на протяжении всего вашего президентства, у вас хватает смелости симулировать моральное превосходство перед угрозой насилия? «Когда начинается мародерство, начинается стрельба» ???- написала она в твиттер.
Она отметила Дональда Трампа в этом твитте и напомнила, что в ноябре американцы будут выбирать президента. Трамп считает, что он победит на выборах.
Протестующие пытались прорваться к Белому дому. Президент похвалил спецслужбы за работу, он уверен, что "эти бандиты (протестующие) бесчестят память Джорджа Флойда".
ИСТОЧНИК KP.RU