Тейлор Свифт обвинила Трампа в расизме за его слова о расстреле протестующих в Миннеаполесе

30 Май 2020 2020-05-30T17:30:07+03:00

Певица напомнила, что осенью американцы будут выбирать президента, и тогда многие вспомнят слова Трампа Фото: twitter.com

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Певица Тейлор Свифт обвинила президента Дональда Трампа в «разжигании огня белого превосходства» после смерти Джорджа Флойда.

Протсеты, которые начались в Миннеаполисе несколько дней назад из-за убийства чернокожего мужчины, захлестнули с десяток американских городов. Толпа устраивает поджоги, крушит машины, магазины, банки. Трамп в ответ на это написал, что если мародерства не прекратятся, то протестующих, их президент называет "головорезами", можно застрелить.

- После разжигания огня белого превосходства и расизма на протяжении всего вашего президентства, у вас хватает смелости симулировать моральное превосходство перед угрозой насилия? «Когда начинается мародерство, начинается стрельба» ???- написала она в твиттер.

Она отметила Дональда Трампа в этом твитте и напомнила, что в ноябре американцы будут выбирать президента. Трамп считает, что он победит на выборах.

Протестующие пытались прорваться к Белому дому. Президент похвалил спецслужбы за работу, он уверен, что "эти бандиты (протестующие) бесчестят память Джорджа Флойда".

ИСТОЧНИК KP.RU