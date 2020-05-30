Греция вновь откроется для туристов из 29 стран
Греция возобновляет туризм с 15 июня. На первом этапе в страну будут пускать путешественников из 29 стран. Пока утверждены около половины: Германия, Австрия, Дания, Норвегия, Кипр, Израиль, Швейцария, Япония и другие...
Россия в число стран, которым дают допуск на въезд, пока не вошла.
Список обещают дополнить к 1 июля.
Как сообщает Fox News, проверять на коронавиурс будут выборочно прямо в аэропорту. Правительство будет следить за любыми изменениями уровня заражения, если случаи инфицирования будут расти, то вероятно, пропускные меры будут ужесточать.
Греция - одна из стран, чья экономика зависит от туризма, поэтому власти еще в марте ввели блокировку из-за пандемии коронавируса, чтобы остановить распространение болезни до начала туристического сезона. Число зараженных в Греции не превышает 3000 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU