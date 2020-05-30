2020-05-30T18:30:25+03:00
В мире

Греция вновь откроется для туристов из 29 стран

Границы откроют с 15 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
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Список стран, получивших допуск на въезд в Грецию, расширят к 1 июляСписок стран, получивших допуск на въезд в Грецию, расширят к 1 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Греция возобновляет туризм с 15 июня. На первом этапе в страну будут пускать путешественников из 29 стран. Пока утверждены около половины: Германия, Австрия, Дания, Норвегия, Кипр, Израиль, Швейцария, Япония и другие...

Россия в число стран, которым дают допуск на въезд, пока не вошла.

Список обещают дополнить к 1 июля.

Как сообщает Fox News, проверять на коронавиурс будут выборочно прямо в аэропорту. Правительство будет следить за любыми изменениями уровня заражения, если случаи инфицирования будут расти, то вероятно, пропускные меры будут ужесточать.

Греция - одна из стран, чья экономика зависит от туризма, поэтому власти еще в марте ввели блокировку из-за пандемии коронавируса, чтобы остановить распространение болезни до начала туристического сезона. Число зараженных в Греции не превышает 3000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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