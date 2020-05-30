2020-05-30T18:48:55+03:00
Общество

Мясников перечислил все способы передачи коронавируса

Известный теледоктор развеял популярные мифы о заражении инфекцией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус передается воздушно-капельным путемВирус передается воздушно-капельным путемФото: REUTERS
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Доктор Александр Мясников рассказал, передается ли коронавирус от животных к человеку и можно ли заразиться "через кожу".

В соцсетях он опубликовал пост, в котором прокомментировал все способы передачи инфекции, а также опроверг мифы о заражении.

- Пути передачи нового коронавируса и степень их вероятности: воздушно-капельный – доказан; через слизистые глаза и рта – весьма вероятен; через загрязненные поверхности (ручки тележек, пакеты, посылки, овощи и прочее) – маловероятно,- написал глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Невозможно заразиться коронавиурсом через воду или через систему вентиляции в жилых домах. Что касается проникновения инфекции через кожу, то доктор и раньше объяснял - это невозможно. Хотя многие носят перчатки во время пандемии именно по этой причине. На самом деле перчатки просто защищают руки от чрезмерного использования мыла и антисептиков, ведь обрабатывать руки нужно часто.

При беременности через кровь коронавирус тоже не передается от матери к плоду, считает теледоктор. Он также утверждает, что животные не представляют опасности, от них человек не подхватит вирус. Тогда как кошки, например, могут заразиться от человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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